Ünye'de ‘Yaşam Park' projesi hayata geçiyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, şehir merkezinde yeşil alanları arttırmaya ve vatandaşların sosyal yaşamlarını çeşitlendirmeye hayata geçirdiği projelere devam ediyor.

Ünye'nin nüfusu her geçen yıl artarken, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı birçok mahallede meydan yenileme ve park sayılarının artırılması talimatını verdi. Bu çerçevede Burunucu Mahallesi, Tekkiraz Mahallesi ve Erenyurt Mahallesi yeni meydanlara kavuşurken Pelitliyatak Mahallesi'nde de meydan çalışmaları devam ediyor. Beldeden mahalleye dönüşen Yeşilkent, İnkur ve Fatih'te Mahallesi'nde de meydan çalışmalarının kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Çalışmalar çerçevesinde Ünye Belediyesi Plan ve Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yaşam Park projesi, çok sayıda sosyal donatıyı bünyesinde barındırıyor. Yapımına 2022 yılında başlanılan park içerisinde kamelyalar, oturma alanları, anfi tiyatro, çocuk oyun alanları, peyzaj süslemeleri, gezinti alanları gibi donatılar yer alıyor. 3 buçuk dönüm alan üzerine kurulan Yaşam Park, bu özelliği ile vatandaşların rahat zaman geçirebileceği bir merkez olacak. Yaşam Park'ta donatıların kurulum çalışmaları tamamlanırken, kısa sürede hizmete açılacağı belirtildi.

Öte yandan Yaşam Park'ın tamamlanmasının ardından şehrin merkez noktalarında yeni park kurulumlarının da hayata geçirileceği ifade edildi.