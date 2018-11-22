Ünye'de yine istifa

Ordu'nun Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaz da istifa etti.

Ünye Belediyesinde eski Başkan Ahmet Çamyar'ın görevden alınmasıyla başlayan süreçte bugün istifasını açıklayan Erhan Eren'in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaz da istifa etti.

Başkan Yılmaz açıklamasında, "22 Temmuz 2015 tarihli kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluru ile geçici görevlendirme kapsamında Ünye Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildim. Bu süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında kazanmış olduğum bilgi ve tecrübeyi doğduğum, büyüdüğüm yer olan memleketime aktarmaya çalıştım. Bir devlet adamı olarak bürokrasi de geçirdiğim bu 14 yılın içerisinde Cumhurbaşkanımız dahil, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Kadir Topbaş tarafından birçok kez taltif edildim. Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki memleketimin; bir mimar olarak şahsıma göstermiş olduğu teveccüh ve güven, başta Ordu Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerden olmak üzere tarafıma yapılan görevlendirme teklifleriyle perçinlenmiştir. Ancak içinde bulunduğumuz bu süreçte devlet adamlığımı hiçbir siyasi polemik unsuru yapmamaya çalışıp yine memleketimin hizmetinde bulunmak iradesindeyim. Görevlendirme sürem 2019 Mart yerel seçimlerine kadar devam ediyor olmasına rağmen ilgili yasa gereği ‘görevlendirme' yalnızca ‘başkan yardımcılığı' kadrosuna yapıldığı için belediyenin herhangi bir yerinde çalışma olanağım bulunmamaktadır. Bu minvalde seçime gidilen bu 4 aylık süreçte yeni yönetimimizin önünü açmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki asıl görevime dönme kararı almış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre içerisin de Ünye'nin yeniden inşası için omuz omuza verdiğimiz Ünye Belediyesi çalışma arkadaşlarıma, memleketime hizmet etme fırsatı verip beni Ünye'ye davet eden Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar'a, bizlerden desteğini esirgemeyen Ünye Kaymakamımıza ve tüm STK kuruluşlarına teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.