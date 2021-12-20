Ünye'de Yunus Emre'yi anma programı

Ordu'nun Ünye Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen “Anadolu'yu Mayalayan Sufiler ve Yunus Emre” konulu program sona erdi.

Ünye'de, 2021 yılı Yunus Emre'yi anma ve anlama etkinlikleri kapsamında Ünye Belediyesi ile Ünye Yunus Emre Derneği tarafından Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde konser ve konferans düzenlendi. Program, Ünye Gönül Dostları Tasavvuf Grubu'nun konseriyle başladı. Tekbir ve salavat ile başlayan konserde Yunus Emre'nin eserleri seslendirildi. Programda, Yunus Emre'nin hayatına ilişkin bilgiler aktarılırken, grup üyelerinin seslendirdiği eserler katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Konser sonrası gurup adına Ünye Yunus Emre Derneği tarafından Muammer Coşkan ve koro şefi Ender Eyüpoğlu'na çiçek takdim edildi. Gecede ayrıca Yunus Emre yılı etkinliklerine çeşitli organizasyonlarla katkı sunan Ünye Yunus Emre İlkokulu'na ve öğrencilerine de protokol tarafından hediye takdim edildi. Konserin ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Aydın “Anadolu'yu Mayalayan Sufiler ve Yunus Emre” temalı konferans verdi.