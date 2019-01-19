Ünyeli öğrenciler BİLSEM taramasında

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilsem grup tarama uygulaması başladı.

İlkokul çağındaki öğrencilere yönelik uygulama sınavında Ünye, Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinden toplam 2914 öğrencinin bu uygulama ile yeteneklerini taranacak. Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayan grup tarama uygulamasında öğrenciler tabletler üzerinden online olarak kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

“Uygulama 9 Mart 2019 tarihine kadar sürecek”

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara uygulanacak olan BİLSEM grup tarama uygulamasına bugün itibariyle ilçemizde başladık” dedi.

4 ilçeden uygulamaya 2914 öğrencinin gireceğini ifade eden Müdür Tokgöz, “Ünye Bilim Sanat Merkezimiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 56 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. Burada üstün yetenekli öğrencilere bakanlığımızın uyguladığı bir program çerçevesinde alanında yetişmiş öğretmenlerimiz tarafından eğitimleri verilmektedir. Bu yıl Bilsem grup tarama uygulamalarına ilçemizden yoğun bir katılım vardır. Sadece ilçemizdeki öğrencilerimiz bu sınava girmeyecek çevre ilçeler Akkuş, Çaybaşı ve İkizce ilçelerindeki öğrenciler de Ünye'de sınava girecek. Ünye'den 2721 öğrenci, Akkuş'tan 66 öğrenci, Çaybaşı'nda 71 öğrenci ve İkizce'den 56 öğrenci toplamda 2914 öğrenci grup tarama uygulamasına giriyor. Bu anlamda bakanlığımız üstün yetenekli öğrencilerin hepsine ulaşmak istiyor. Bu uygulama 9 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek. Ara tatilde uygulama yapılmayacak. 19 Ocak 2019 tarihi itibariyle ilk uygulama gerçekleşmiş oldu” diye konuştu.

“Bu bir sınav değil” diyen Müdür Tokgöz, Bilsem grup taramasıyla ilgili doğru bilinen bir yanlış algıyı da düzelterek, “Bilsem grup taramasıyla ilgili toplumumuzda bir yanlış algı var. Bilsem sınav olarak değerlendiriliyor. Grup taramalarımız bir sınav değildir. Öğrencilerin görme, algılama, karar verme becerilerini ve yeteneklerini tarayan bir süreçtir. Bu nedenle öğrenci ve velilerimiz tarafından sınav olarak algılanmaması gerekir” şeklinde konuştu.