Ünye'nin gururu oldular

Türkiye ve Avrupa'da çeşitli müsabakalarda derece yapan Ünyeli şampiyon sporcular, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret etti.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Rusya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de düzenlenen wushu, halter, judo ve muay thai şampiyonlarında derece yapan sporcular ve antrenörleri Ünye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ile birlikte Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i ziyaret etti.

Sporcularla birebir sohbet eden Kaymakam Güney yaptığı açıklamada, "Disiplinli ve özverili çalışmalarla bu başarıları elde ettiniz. Hiçbir başarı tesadüf değildir ve sizlerden en büyük isteğim elde ettiğiniz bu büyük başarıları örnek davranışlarınızla taçlandırmak, bu başarılarınızı sadece spor değil diğer alanlarda da göstermenizdir. Ben sizlerin başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

Avrupa'da ve Türkiye'de derece yapan sporcular ise şöyle:

Feyza Kevser Kurt (Rusya'da yapılan Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 2.si), Gülnihal Çarkacı (Rusya'da yapılan Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonasında Avrupa 2.si), Melihcan Günay (Aydın'da yapılan Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1.si), Azra Temiz (Samsun'da yapılan Okullar Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1.si), Gülsüm Ağaç (Balıkesir'de yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1.'si ve Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü), Ayfer Arslan (Antalya'da düzenlenen Büyük Bayanlar Wushu Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3.sü), Sefa Örtücü (Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü), İlayda Veyisoğlu (Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü), Büşra Gümüş (Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.sü).