Ünye'nin mahallelerinde yol sorunu ortadan kalkıyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, kentin en fazla nüfusa sahip yerleşim yerlerinden biri olan Çınarlık Mahallesi'nde başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin farklı noktalarında çalışma yürüten Ünye Belediyesi, Çınarlık Mahallesi'nde alt yapı uygulamalarını tamamladığı sokaklarda parke yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Hacı Gazi Camii ve Kervanoğlu Sokak'ta parke yol çalışmaları tamamlanırken, Santiler Sokak ve Çıldır Sokak'ta ise çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları, Mahalle Muhtarı Ahmet Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Tavlı, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. İncelemeler çerçevesinde Kaledere Mahallesi Martoğlu Sokak'ta yağmur sonrası yaşanan tahliye sorunu da yerinde incelenirken, Kaledere Mahallesi Muhtarı Mustafa Bıyıkoğlu çözüm için Başkan Tavlı'dan destek istedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi'nin koordineli çalışması sonucu gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Tavlı, ilgili birime sorunun çözülmesi talimatını verdi. Aynı zamanda Kaledere, Hamidiye ve Çınarlık Mahalleleri'ni yakından ilgilendiren bu çözüm 3 mahalleye de nefes aldıracak.

“Mahallemizin sokaklarını baştan aşağıya yeniliyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Mahalle muhtarlarımızla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz. Çınarlık Mahallesi'nde muhtelif noktalarda yenileme ve alt yapı çalışmalarını inceledik, tüm hızıyla devam ediyor. Çınarlık Mahallemizin bir noktasında yağmur suyu geçişi noktasında olan sıkıntının giderilmesi için orada ortak fikirle çözüm üretmeye çalıştık. Sorunu gidererek inşallah hemşerilerimizin etkilenmemesi için şimdiden önlemimizi alıyoruz. Kaledere, Hamidiye ve Çınarlık Mahallesi'ni ilgilendiren Martoğlu Sokak'taki Ordu Büyükşehir Belediyemizin yol güzergahı olan ana arterde sorunu yerinde inceledik ve çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanıyla görüşerek müşterek çözüm noktasında çalışma yürüteceğiz. En kısa zamanda yapacağımız çalışmalarla hemşerilerimizin sorunlarını gidermiş olacağız” diye konuştu.

İncelemeler çerçevesinde Gogina Park'ta da yapılacak çalışmalar yerinde değerlendirildi. Başkan Tavlı, incelemeler sırasında Çınarlık Mahallesi'nde oturan Şehit Polis Hüseyin Duman'ın babaannesi Emine Duman'ı da evinde ziyaret etti. Talepleri için gerekli talimatları veren Başkan Tavlı, şehit ailelerine her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.