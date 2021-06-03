Ünye'ye 44 firma ile 5 bin kişilik istihdam

Ordu'nun Ünye ilçesinde kurulması planlanan ve alt yapı çalışmalarının hız kazandırıldığı Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ve yönetim kurulu üyeleri incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1,5 ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan OSB'de 500 dönümlük alanın 300 dönümüne 44 adet fabrika kurulacağı ve kurulacak alanlarda ise her hangi bir boş yerin kalmadığı bildirildi.

"500 dönümlük alanın 300 dönümü fabrika olacak"

Alt yapı çalışmaları devam eden ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan OSB Proje Sorumlusu Jeoloji Mühendisi Kadir Gülay, "OSB'de toplam 4 bin 500 metre yolumuz var. Bu yollar 10, 15 ve 20 metre genişliklerinde. Bütün parsellerin etrafını çevirecek şekilde yollarımız mevcut. Proje kapsamında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon, yol ve 1000 metreküp bir depomuz var. Süremiz 2 yıl ama biz 1,5 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şu anda alt yapı çalışmaları yapılırken fabrikalarda kurulabilecek. Yakın bir tarihte bir firmamız inşaat çalışmalarına başlayacak. Fabrika çalışmalarına başlayacak firmalarımızın ve vatandaşların kullandığı faal yol olduğu için baypas yol yaptık. Fabrikalarını yapmak isteyen firmalara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 500 dönümlü OSB alanımızın yüzde 35-40 oranı yollar ve diğerleri için gidiyor. 300 dönüm alan ise fabrika alanı. 44 fabrika alanı bulunuyor. Hepsi de tahsis edildi. Boş yer kalmadı" dedi.

"OSB alanında 44 firma ile 5 bin kişilik istihdam sağlanacak"

Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ise "OSB şu an faaliyete başlamış durumda. Hatta iki tane firmamız yakında temel atacak. OSB'de işlet yolunda gitmiyor, sıkıntı var diyenler bu çalışmaları görebilir. Kamu, siyasi ve sivil demeden tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şu anda burada 44 firma var. Yaklaşık 5 binin üzerinde istihdam sağlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.