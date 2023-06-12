Ünye'ye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapımı tamamlanan Bayramca Ayşe Göç Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Açılış programına Ordu Valisi Tuncay Sonel'in yanı sıra Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Siyasi Parti temsilcileri, Bayramca mahalle sakinleri katılım gösterdi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, yaptığı açılış konuşmasında, “Ünye'de sağlık alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yakın zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini de açacağız. Bunu yanında Göç ailesine bu önemli yatırım için teşekkür ediyorum" dedi.

Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu'nu yaptıran Mustafa Göç, “Rahmetli annemiz Ayşe Göç adına bu hizmeti tamamladık. Ahiret hayatı için amel defterini kapatmayacak bir hizmeti memleketimizin faydasına açıyoruz. Dünya hayatında da insanlarımızın faydasına olacak güzel bir hizmet burada faaliyetlerine başlayacak. Hayır dualarınızı istirham ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tavlı: “Ünyemiz önemli hizmetlere kavuşuyor”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, açılan bu hizmet vesilesiyle hayırsever aileye teşekkür etti ve Bayramca Mahallesi'ndeki doğalgaz çalışmalarının kısa sürede tamamlanıp yıl sonuna evlere teslim edileceğini aktardı. Tavlı, “Ordu olarak şanslıyız. Geldiği andan itibaren sayın valimizin elinin dokunmadığı nokta yok. Hastane ile sağlık ile ilgili problemler yaşıyorduk. Sağın Sağlık İl Müdürümüzün de ilimiz üzerinde ciddi emekleri var. Tabi Mustafa Göç kardeşimiz bir süredir buranın inşası adına gayret gösteriyordu. Göç Ailesi Ünye'de ne zaman hayırla dokunulacak bir konu olsa hep yanımızda olmuşlardır. Aileye teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz dönemde Ünye'de doğalgazın kullanıma uygun olan miktarı yüzde 20lerde idi. Bayramda ve İpekyolu Mahallemize de doğalgazı getiriyoruz ve bu oran yüzde 80-90 noktalarına çıkıyor. Bayramda Mahallesi bu yılsonu itibariyle doğalgazını yakacak inşallah. Bundan kimsenin endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

Vali Sonel: “Rabb'im hayırseverlerimizin sayısını artırsın, teşekkür ediyoruz”

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise şunları söyledi:

“Ordumuz Karadeniz'in en nadide şehirlerinden bir tanesi. Ünyemiz de güzel bir ilçemiz. Aramıza iki ay öncesinde çok değerli Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in de katılımıyla Ordumuz yeni projeleri hayata geçiriyor. Yine Sayın Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı olması bizler için gurur verici. Ordu artık kafasına koyduğu işi yapıyor. Göç ailesi gibi hayırsever ailelerimiz var çünkü. Birlik ve beraberlikle hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz. Allah'ın izniyle güzel işler yapılıyor ve yapılmaya da devam ediliyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim bu hizmette hayrı büyük olan Ayşe teyzemize rahmet eylesin. Rabbim ailesiyle cennette buluştursun. Bu güzel Ayşe Göç Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu'nun Ünyemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.”

Günün anlamına dair konuşmalar ve yapılan duaların ardından açılış kurdelesi, protokol üyeleri, hayırsever aile ve Bayramca Mahallesi sakinlerinin katılımıyla kesildi.

Bayramca Ayşe Gölköy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Caddesi No:43/A adresinde bölgeye hizmet verecek.