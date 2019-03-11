Ünye'ye iki yeni bulvar geliyor

Sezgül, “Ünye'nin geleceğini hızlı bir şekilde planlamak ve doğru projeleri ortaya koymak durumundayız. Bu kapsamda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Ünye'de trafik yükünü azaltmak adına alternatif yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Vekili Sezgül, bu kapsamda TOKİ arkasında bulunan alan ile Tabakhane Deresi batı yakasındaki yolların yeni bir bulvar özelliğini taşıyacağını söyledi. Tabakhane Deresi doğu yakasında hizmete sunulan alternatif güzergâhla birlikte Niksar yolunda trafik yükü önemli ölçüde hafiflerken, batı yakasındaki çalışmaların halen devam ettiğini kaydeden Başkan Vekili Sezgül, bölgede kamulaştırılan binaların boşaltılmasına başlandığını belirtti.

Sahil yoluna alternatif Çöremez Sokak'tan itibaren başlayan Atatürk Mahallesi'ne kadar devam edecek ikinci bir bulvar için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Sezgül, 20 metre genişliğinde planlanan bulvar yolunda yakın zamanda asfalt işlemine başlanacağını söyledi. Sezgül, “Ünye'de alternatif yeni yollar hizmete sunularak artan araç sayısına bağlı olan trafik yükünü azaltmayı planlıyoruz. Yakın bir zamanda tamamlayacağımız iki bulvar yol ile trafik yükünü önemli oranda azaltacağız” diye konuştu.