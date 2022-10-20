Ünye'ye sıcak asfalt konforu

Ordu'da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ulaşım seferberliği 19 ilçede devam ederken, Ünye ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan ve Çaybaşı ilçesine bağlantı sağlayan 5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Altyapısı yenilenen 5 kilometrelik yol ağında geçtiğimiz gün başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 1,1 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşurken, kalan bölümlerin tamamlanması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Ünye ilçesine yapılan yol yatırımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardan beri bu yolun asfaltlanmasını bekledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Dr. Mehmet Hilmi Güler'e durumu bildirdiğimizde hiç vakit geçirmeden talimatı verdi. Önce altyapısı sağlamlaştırıldı. Bugünde sıcak asfalt yapılıyor. Bizim için bir hayaldi. Hayallerimiz gerçek oldu. Mahallemiz adına çok teşekkür ederiz” dediler.