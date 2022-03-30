Ünye'ye 'Yunus Emre Tema Parkı' yapılacak

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Turizm Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından resmi tescili yapılan Yunus Emre Türbesi'ni temsil için tema parkı yapılacak.

Ünye Yunus Emre Derneği tarafından yapılan girişimler sonucu, Turizm Bakanlığı Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Yunus Emre Türbesi resmi olarak tescillendi. Yapılan girişimler sonucu Ünye iskelesinin giriş alanında tema parkı için çalışmalar başlatıldı.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, tema parkının tamamlandığında ilçenin turizm potansiyelini de olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, "Yapılacak anıtla birlikte vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirebileceği, denizden güneşin doğuşu manzarasına uygun olarak yeni yerine yerleştirileceği, şehir mobilyaları konulacağı, acı su çeşmesinin yapılacağı gibi birçok çalışmanın tema parkı alanına kazandırılması hedefleniyor” dedi.

"Geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu'nun yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda Yunus Emre'nin kabrinin Ünye'de olduğunun resmi tescili yapıldı" diyen Argan, "Böylelikle bu konuda bazılarının kafalarında olan 'acaba bu kabir Yunus Emre'nin mi?' Şüphesi böylelikle resmi tespitle de ortadan kalkmış oldu. Bu karar, çalışmalarımızın önünü çok daha fazla açtı, elimizi çok daha fazla güçlendirdi. Dernek olarak Ünye'den hareketle Yunus Emre'yi anlama, anlatma ve tanıtmak üzere çalışmalarımızı sürdürürken, bu çalışmalarda daha güçlü olabilmek adına özellikle Yunus Emre Türbesi ve Külliyesinin daha zengin, gelenlerin çok daha beğendiği külliye olması için gayretlerimiz sürüyor. Diğer taraftan artık tartışmasız Yunus Emre Şehri olan Ünye şehir merkezinde de tema parkı çalışması başlattık. Ünye İskelesi girişindeki Yunus Emre heykelinin bulunduğu alanla, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin buranın doğusunda düzenlediği alanı birleştirerek Yunus Emre Tema Parkı olması ile ilgili olarak STK'larla görüş alışverişinde bulunduk. Bu anlamda çalışmalara başlandı. Bu alan Yunus Emre uhrevi atmosferinde ücretsiz, baştan sona herkesin gezebildiği, oturup dinlenebildiği bir alan olacak. Parkla birlikte ilçemizin turizm açısından önemli çalışması devam ediyor, en kısa sürede bitirilerek Yunus Emre Tema Parkımız hizmete girecek” diye konuştu.