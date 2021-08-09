Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğleden sonra başlayan ve şiddetlenen yağmur sonrası sel meydana gelirken, birçok evi, araçları ve mahalleleri su bastı. İlçe merkezinden geçmekte olan Tabakhane Deresi'nin de debisi yükseldi.

Ünye'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle iş yerlerini, evleri, cadde ve sokakları su bastı. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen su birikintisi nedeniyle taşkınlık yaşanırken, vatandaşlar yaşanılan afet nedeniyle kendilerini sokaklara attı.

Evler, caddeler, sokaklar, mahalleleri su bastı

İlçe genelinde yaşanılan afet sonrası çok sayıda evleri su bastı. Özellikle Fevzi Çakmak, Kaledere, Burunucu, Çömlekçi, Atatürk, Nuriye Mahallelerinde bulunan evleri su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla tedbir aldı.

Tabakhane Deresi taşmak üzere

İlçe merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin taşkın riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından, teyakkuzda olan bütün ekipler harekete geçerek tedbir aldı.

Jandarma, itfaiye ve emniyet bütün ekiplerini harekete geçirdi

Yaşanılan afet nedeniyle ilçe genelinde jandarma, emniyet ve itfaiye tarafından bütün ekipler teyakkuza geçirildi.