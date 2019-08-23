Ünye'yi sel vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden olurken, mahalle ve evlerde su baskınları meydana geldi.

Ünye'de şiddetli yağış sele neden oldu. İlçede ev ve iş yerlerinde sel suları hasara neden oldu. Özellikle Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevki ve Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde iş yerlerini su bastı.

Tabakhane Köprüsü sel sularından etkilendi

İlçenin ortasından geçen Tabakhane Deresi'nde sular yağmurun etkisiyle yükseldi. Taşma riskiyle karşı karşıya kalan derenin üzerindeki köprü de şiddetli yağıştan etkilendi.

Ünye Belediyesi ekipleri şiddetli yağış sonrası iş makineleri ile çalışma başlattı. Belediyenin çalışmaları devam ederken, esnaflar da dükkanlarına giren sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.

Alınan tedbirler işe yaradı

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan Ünye Belediyesi dünden itibaren hazırlıklarını tamamlayarak olası sel durumunda yapılacak müdahaleye karşı ekiplerini hazır bekletti. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Dünden itibaren meteoroloji, ilçemizde sağanak bir yağmurun meydana getirebileceği taşkınlar için uyarmıştı. Bizler de ekibimizle beraber gerekli tedbirlerimizi oluşturarak çalışmalarımıza erken saatlerde başladık. Muhtemel bir can kaybı ya da maddi hasarlı bir durum şu anlık söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" dedi.

Şiddetli yağış belediye binasını da vurdu

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ilçe meydanında su taşkınlarına neden olurken, Ünye Belediyesi binasını da su bastı. Belediye çalışanlarının aldığı tedbirlere rağmen zemin kat sular altında kalırken binanın içinde herhangi bir maddi hasar oluşmadı.