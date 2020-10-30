Üreten kadınlar kazanıyor

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan El Emeği Çarşısı kurulduğu günden bu yana 47 bin 580 kişi tarafından ziyaret edildi.

Altınordu ve Ünye ilçelerinde açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen El Emeği Çarşısı aradan geçen sürede yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Altınordu ve Ünye ilçelerinde hizmet vermeye devam eden El Emeği Çarşısı 47 bin 580 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Pandemi dönemi nedeni ile satışlara ara verilen El Emeği Çarşısı alınan güvenlik önlemleri sonrasında yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendilerine vermiş olduğu imkânın farkında olduklarını belirten el emeği ürünlerini satan kadınlar, “Büyükşehir Belediyesine bizlere bu imkânı verdiği için teşekkür ediyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri burada satarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de geleneksel ürünlerimizi yaşatmış oluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin açmış olduğu bu çarşı bizim yuvamız gibi oldu. Burada başlayan dostluklarımız ve arkadaşlıklarımız var. Böyle bir çarşının açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.