Üreticiler bahçe zararlıları hakkında bilgilendirildi

Fındıkta külleme hastalığı, yeşil kokarca ve tarımsal destekleme ile ilgili çiftçi eğitim ve toplantılarını ilçedeki her mahallede belli zamanlarda yapan ekipler, üreticilere küllenme hastalığı ile ilgili bilgi aktararak mücadele yöntemlerini anlattı. Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri, üreticilerin başta kültürel mücadele olmak üzere zorunlu durumlarda ise ilaçlı mücadeleye başlaması gerektiğini vurguladı.