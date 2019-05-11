Üreticilere 'fındık kurdu' uyarısı

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'fındık kurdu' zararlısı için üreticilerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakmak yoluyla meyvelerde zarar yapmaktadır. Ergin çıkışları mayıs ayında tamamlanarak zarar yapmaya başlarlar. Hava sıcaklığı 20 dereceye erişinceye kadar böcekler uçamadığı için aynı ocak üzerinde beslenmek zorunda kalırlar. Bir çift böcek 160 adet meyvede beslenme zararı yapmakta ve yaklaşık 40 adet yumurtlama ile toplamda 200 adet meyveye zarar vermektedir. Böylece fındıkta çok yüksek ekonomik zararlara neden olurlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan tespitlere göre, ilimizde fındık kurdu mücadele zamanı sahil kesimde 12 Mayıs, orta kesimde 19 Mayıs ve yüksek kesimde ise 26 Mayıs tarihinden itibaren başlanmalıdır. İlaçlamalar sahil, orta ve yüksek kesimde bir haftalık süre içinde bitirilmeli ve ilaçlamada etkinliği artırmak için çiftçiler birlikte hareket etmelidir. İlaçlamalarda hem fındık kurdu ve hem de fındık yeşil kokarcasına etkili bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır” denildi.