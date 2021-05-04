Üreticinin gözü fındık dalında

ORDU (İHA) – Ordu'da üreticiler fındık sezonu için hazırlıklarını yaparken, serbest piyasada düşen fiyatlar ise üreticinin moralini bozdu.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki fındık üreticileri, geçtiğimiz ayı bahçelerine gübre atarak geçirdi. Bugünlerde fındığın haşerelerden etkilenmemesi için ilaçlama yapan fındık üreticilerinin gözü bir taraftan da doğan fındıkları gözlüyor. Kısıtlama sürecinde de bahçelerinde verimi arttırmak adına çalışmalarını yapan üreticiler, serbest piyasada fiyatların düşmesinin kendilerini etkilediğini belirtiyor.

Fatsalı fındık üreticisi Sezgin Okuyucu, fındığın şuan seyrek görünse de yeni doğumların devam ettiğini söyledi. Emeklerinin karşılığını almak için çabaladıklarını ve üreticiler olarak 2020 mahsulünün serbest piyasada halen istenilen düzeyde olmadığı için dındıklarını satmadıklarını belirten Okuyucu, “Bir yıl boyunca tüm üretici fındığa bakıyor. Üreticinin 2020 mahsulün yükselmesi konusunda halen bir umudu var. Üreticiler olarak bir yandan da gözümüz kulağımız yeni sezon ürününde. Çünkü fındık üreticisi geçimini düğünü bayramını her şeyini fındıkla yapıyor. O yüzden inşallah beklediğimiz ürünü alırız" dedi.

Fındık üreticileri, haziran ayı itibariyle de tırpan işi ve fındık dibi alma işlemlerini yaptıktan sonra mahsul tarihini bekleyecek.