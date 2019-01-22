Ürettiği balı sosyal medyadan satıyor, giderek takipçi sayısı artıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, ürettiği balların satışını sosyal medya üzerinden yapıyor. Türkiye çapında sosyal medya üzerinden satış gerçekleştiren Yirmibeşoğlu, yurt dışında bile bal gönderiyor.

Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yaklaşık 20 yıl boyunca İstanbul'da yaşadı. Elektrik teknisyeni olarak çalıştığı esnada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, köyüne dönmeye karar veren Yirmibeşoğlu, anne ve babasından kalan arı petekleri ile ilgilenmeye başladı. Bal sattığı bir kişinin, fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucu takipçi sayısı artan üretici, ballarının satışını buradan da yapmayı hedefledi.

'Balcı Abdulkadir' isimli bir sosyal medya sayfası açan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kısa sürece binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Ailesinden devraldığı 20 arı peteğinin sayısını 300'e kadar çıkartan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, Türkiye'deki illerin yanı sıra yurt dışından dahi sipariş aldığını belirtti. Yirmibeşoğlu, sosyal medya üzerinden de satış yaptığı için müşterilerinin bir kısmını tanımıyor.

“Neredeyse her gün kargo ile bal gönderiyorum”

Neredeyse hemen her gün kargoyla farklı illere bal gönderimi yaptığını anlatan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, büyük şehirlerde yaşayan insanları da köylerde yaşamaya davet etti. Sosyal medya sayesinde gün geçtikçe tanınmaya başladığını aktaran Yirmibeşoğlu, “Sokakta gezerken bile artık tanımaya başladılar. Sosyal medyadan takip edenler çok. Başta İstanbul olmak üzere Avrupa'dan bile gelenler var. Telefon yolu ve internet üzerinden de yazıp bal isteyenler oluyor” dedi.

Yurt dışına da sipariş gönderiyor

Hedefinin kovan sayısını arttırarak, insanlara doğal ve organik ürünler yedirmek olduğunu ifade eden Yirmibeşoğlu, “Artık insanlar doğal ürünlere ihtiyaç duyuyor. Biz de bu doğal ürünleri yaymak istiyoruz. Ürünlerimize şeker ve glikoz katkısı vermeyiz, insan sağlığına değer veriyoruz. Sosyal medyadan mesaj atıyorlar, adreslerini yazıyorlar biz de gönderiyoruz. Almanya'dan dahi isteyenler oluyor, onlara da tırcılarla gönderiyorum” şeklinde konuştu.

“Ben müşterilerimi tanıyamıyorum ama onlar beni tanıyor”

En fazla sosyal medya üzerinden satış yaptığı için, müşterilerinin çoğu ile tanışamadığını da söyleyen Yirmibeşoğlu, “Ben müşterilerimin hiçbirini tanımıyorum ama vermiş olduğum isimler arasında Türkiye'deki tanınmış kişiler de var. Onlar bizi tanıdı ama biz onları tanıyamadık. Balları pazarda, bakkalda toptan olarak satmıyorum. Alıcılar bana sosyal medya üzerinden ve cep telefonu numaramla ulaşıyor. Benim satışım perakende. Bize inanan ve güvenen sosyal medya üzerinden alıyor” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık arı 300 peteğinin olduğunu ve kestane balı, süzme çiçek balı, kara kovan balı ve deli bal üretimi yaptığının altını çizen Yirmibeşoğlu, bu işe 20 arı peteğiyle başladığını da dile getirdi.