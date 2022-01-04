Üroloji Uzmanları: "İdrar kaçırmada botoks tedavisi uygulanabilir"

Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, daha çok kadınlarda görülen idrar kaçırmanın botoks yöntemi ile tedavi edilebildiğini belirtti. Beyaz, “İlaç tedavisine yanıtsız kalan ya da yan etkileri veya çoklu ilaç kullanımı nedeniyle ilaç tedavisine devam edilemeyen durumlarda hastanın idrar kesesine botoks uygulanması, alternatif ve başarı oranı oldukça yüksek bir yöntemdir” dedi.

Mesanenin idrarı depolamak ve boşaltmakla görevli bir uzuv olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, “Aşırı aktif mesane olgularında mesane bu depolama görevini tam olarak yerine getiremez ve mesanenin az bir doluluğu bile kişide tuvalete gitme isteği oluşturur. Aşırı aktif mesane sık idrara gitme ve gece idrara kalkmanın eşlik ettiği, idrar kaçırma ile birlikte veya tek başına idrarda sıkışma halidir. Bu tabloya sebep olabilen idrar yolu enfeksiyonu, taş, şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi durumlarda öncelik bunların tedavisine yöneliktir. Bizim bahsettiğimiz aşırı aktif mesane hastaları bu grubun dışındadır“ diye konuştu.

Kadınlarda daha sok görülüyor

Opr. Dr. Beyaz, sebebi tam bilinmeyen aşırı aktif mesanenin erkeklerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 40‘a varabilen oranlarda görüldüğünü söyledi.

Aşırı aktif mesane tanısı alan hastalarda öncelikle davranış değişikliği tedavisi uyguladıklarının altını çizen Opr. Dr. Beyaz, “Bu kapsamda işeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, sıvı alımının düzenlenmesi, pelvik taban kas egzersizleri, kilo verilmesi, beslenmeden idrar yapıcı gıdaların/maddelerin uzaklaştırılması söz konusudur. Davranış değişikliği tedavisine rağmen şikayetleri devam eden hastalarda ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisi başarılı olsa da yan etkileri nedeniyle birinci yıl sonunda hastaların yüzde 60'ından fazlasının ilaç tedavisini bıraktığı çalışmalarda ortaya konmuştur“ ifadelerini kullandı.

Botoks etkili bir yöntem

İlaç tedavisine yanıtsız ya da yan etkileri veya çoklu ilaç kullanımı nedeniyle ilaç tedavisine devam etmeyen aşırı aktif mesaneli olgularda idrar kesesine botoks uygulanmasının alternatif ve etkili bir yöntem olduğunu dile getiren Opr. Dr. Beyaz, şu bilgileri paylaştı:

“İlaç tedavisi aldığı halde aşırı aktif mesane semptomları ve idrar kaçırma problemi devam eden veya idrar kaçırma tedavisi için herhangi bir sebepten ötürü ilaç kullanamayacak durumda olan olgular için botoks tedavisi çok etkili ve faydalı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. İdrar kesesine botoks uygulanması, anestezi altında yapılan bir işlemdir. Hastalık derecesine göre uygun miktarda botoks sulandırılarak endoskopik yöntemle idrar kesesi kas duvarının farklı noktalarınaeşit miktarlarda iğne yardımı ile uygulanmaktadır. İşlem sonrası hastanede kalış gerekmemektedir. Bazı olgularda işlem sonrası geçici idrara çıkamama durumu olabilmektedir. Uzun dönem takiplerde başarı yüzde 80‘in üzerindedir. Çoğu hastada ilaç tedavisine artık gerek kalmaz, az sayıdaki hasta grubunda ise botoks sonrası ilaç tedavisine yine de devam edilmektedir. Botoks tedavisinin başarısı durumunda 6 ila 9 ayda bir doz tekrarı gerekmektedir."