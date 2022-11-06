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Uyuşturucu madde ile yakalanan kadın tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kadın tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kadın tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nuriye Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri Y.T.'yi (43) takibe aldı. Kadının üzerinde yapılan aramada satışa hazır 30 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 1 çocuk annesi kadın, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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