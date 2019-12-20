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Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 20 zanlı adliyede

Ordu’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese drone destekli olarak da düzenlenen operasyon sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında Ünye Adliyesine getirildi.


Yaklaşık 20 kişinin sorgusu devam ederken operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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