Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Perşembe ilçesinde 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda 7 bin 25 gram kubar esrar, 83 kök kenevir, 19 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.