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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Şube ekiplerinin fiziki takibinin ardından dün Nuriye Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda V.G., H.G. ve O.T. yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.


Emniyette sorgusu tamamlanan zanlılar adliyeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda O.T. ve V.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın şüpheli ise H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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