Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünye ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir araç içerisinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 102,5 gram eroin, yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.M, B.H. ve S.K. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.