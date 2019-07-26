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Uyuşturucu zanlıları adliyede

Ordu’nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1'i kadın 3 şahıs adliyeye çıkarıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin fiziki takip sonucu Nuriye Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda uzun süredir takip edilen V.G, H.G. ve O.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 2 bin gram skunk, 500 adet sentetik hap ele geçirildi.


Uyuşturucuların piyasa değerinin 250 bin TL olduğu ifade edilirken yakalanan 1'i kadın 3 zanlı gözaltı işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine çıkarıldı.

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