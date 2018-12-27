Uyuşturucu zanlısı 15 şüpheli adliyede

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan 15 şahıs adliyeye çıkarıldı.

25 Aralık Salı günü Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ekstasy hap, 1 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 36 adet MKE marka fişek ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında 15 zanlı adreslerinde yapılan aramada yakalanarak gözaltına alınırken A.Y., T.Ş., M.K., A.A., M.Ç., A.K., U.T.K., Y.A., S.Ş., Ö.Ö., O.C., S.E., O.A., M.T. ve M.B. emniyetteki sorguları tamamlanarak Ünye Adliyesine çıkarıldı.

Savcılıktan açıklama

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile birlikte ilçemizde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 29 ara yakalama yapılmıştır. Yapılan ara yakalamalar neticesinde toplamda 3 bin 87 gram kubar esrar, 195,72 gram sentetik kannabinoid ve 9 adet ekstasy hap ele geçirilmiştir. Bu süreçte 5 şüpheli tutuklanmıştır. 25 Aralık 2018 Salı günü ilimiz Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerimizde 16 ayrı adreste yapılan eş zamanlı aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ekstasy hap, 1 adet 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 36 adet MKE marka fişek ele geçirilmiştir. 15 şüpheli adreslerinde yapılan aramada yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.