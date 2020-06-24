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Uzman psikolog, pandemi sürecindeki özlemini kaleme aldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yapan Uzman Psikolog Ebru Yıldırım Orhan, korona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlanan hayatın özlenenlerini kaleme aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde görev yapan Uzman Psikolog Ebru Yıldırım Orhan, korona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlanan hayatın özlenenlerini kaleme aldı.


Özel Meditech Hastanesi Uzman Psikolog Ebru Yıldırım Orhan, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan bazı kurallar dolayısı ile insanların normal yaşantılarına özlem duyduğunu yazdı. Korona virüsü salgını kapsamında insanların mahalle, sokak, cadde ve ev ortamındaki kaynaşmalarını hasretle beklediğini ifade eden Özel Meditech Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ebru Yıldırım Orhan, "Neyi Özledik?" başlığı ile paylaştığı yazısında özetle şu ifadelere yer verdi:“Yaşadığımız bu pandemi sürecinde sanırım bir çoğumuz bunları düşünür olduk ya da fark ettik. Aslında her doğan güneşin ve her geçen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettik. Temel güvenlik duygumuzu ve hayatta kalma içgüdümüzü böylesine yaşamadık veya hissetmedik belki de. Küçücük bir virüs tüm insanlığa aynı duyguyu yaşattı; ‘korku ve kaygı' hepimiz korktuk mu? Evet ve hala da korkuyor ve kaygılanıyor olmamız çok doğal çünkü tüm dünya merak ediyor bu süreç, bu belirsizlik ne zaman bitecek? Fiziksel sağlığımızın yanında ruh sağlığımızı koruyabilmenin de önemi daha çok anladık. Aslında Kovid-19, bize geçmişle, gelecekle, kendimizle, hayatla ilgili öylesine şeyler öğretti ki; onun içindir ki anlamını bulabildiğin zaman geçmiş güzeldir, öğretendir geleceğe daha sıkı bağlayandır.”

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