Uzmanı uyardı: "Kombi ve petek bakımı yaptırmak faturayı yüzde 30 azaltabiliyor"

Uzmanlar, bakımların her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini beliriyor.

Kış ayları kapıya dayandı ve havalar soğumaya başladı, kaloriferli evlerde yaşayan vatandaşlar ısınmak için kombiyi açtı. Uzmanlar, kombi ve peteklerin her sene yapılması gerektiğini önerdiklerini belirtti. Zamanında yapılmayan kombi ve petek temizliğinin, kombinin daha fazla gaz tüketerek faturaların kabarmasına neden olduğunu kaydeden uzmanlar, uzun süreli temizlenmeden kullanılan kombi ve peteklerden gelen tortu ve pisliğin, kombinin içinde rezidansı bozup makineye ciddi zararlar verebileceğe dikkat çekti.

“Kombi bakımları faturaya yüzde 30 oranında destek sağlıyor”

Altınordu ilçesinde 12 yıldır kombi ve petek bakımları yapan Murat Tut, yapılan bakımlar sonrası vatandaşların elverişli ısınma ile tasarruflu bir kullanım gerçekleştirebileceğini belirtti. Bakımların faturaların azalmasına da katkı sağladığını söyleyen Tut, “Kombi bakımı öncelikle yıllık bakım olarak gerçekleşiyor. Yıllık bakımların amacı normalde kombilerde daha güvenli olsun faturaya yüzde 30 oranında destek sağlasın diye yapılıyor. Kombilerin yanma odalarında tozlanmalar meydana gelir burası temizlendiği zaman gaz tamamen yanarak geçer. Yanma odaları tozlu olduğu zaman gaz yanmadan gidebiliyor. Bir de emniyet sistemleri tozlanmadan dolayı arıza gösterebiliyor ve cihaz emniyet sistemini okumadığı zaman altından su boşaltma, patlama, cihaza zarar verme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Kombi bakımı bu konuda çok önemli. Petek yıkama da aynı zamanda peteklerin genelde 'altı ısıtmıyor üstü ısıtıyor' gibi şikayetler üzerinde oluyor” dedi.

“Petek ile kombi bakımı aynı zamanda yapılmalı”

Kombi ile petek bakımlarının aynı zamanda yapılması gerektiğine dikkat çeken Murat Tut, “Petek yıkamada genel olarak düzgün bir şekilde yapıldığı zaman yüzde 30'un üzerinde verim sağlıyor. Kombi ile petek yıkamanın aynı zamanda yapılması gerekiyor. Petek yıkandığı zaman peşinden kombinin bakımının yapılması lazım aynı zamanda kombinin içerisinde bulunan genleşme tankının havasının tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

“300 liradan kaçıp 3 bin lira ödeyen kişiler oluyor”

Bazı vatandaşların kombi bakım ücreti ödememek için bakım yaptırmadığını ancak sonrasında yüksek maliyetler ile karşılaşıldığını kaydeden Tut, “2-3 yıl bakım yaptırmayan bir kombinin pompa motoru bozuluyor, ortalama buna 2 bin, 2 bin 500 lira civarında masraf çıkıyor kombi bakımı normal şartlarda 300 lira civarında yapılıyor. 300 liradan kaçıp da 2 bin 500, 3 bin lira ödeyen kişiler oluyor. O yüzden müşterilerin zarar görmemesi için cihazlarının daha güvenli daha sağlam çalışması için kombi bakımı şart diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kombi ve petek bakımlarının güvenilir kişilere yaptırılması gerektiğine değinen Tut, şunları söyledi:

"Müşterinin evine gittiğimizde müşterilerden gelen şikayetleri dinlediğimiz zaman daha önce başka ustalara bakım yaptırdığını, o kişinin kombiyle alakası olmayan parça taktığını görebiliyoruz. Bazen de hiç bozulmayan parçayı değiştirenler oluyor, bu da müşterinin cebine yansıyor. Bu yüzden müşterilerin biraz daha bilinçli bir şekilde piyasadan daha güvenilir kişileri veya firmaları araştırıp o şekilde bakım yaptırmaları lazım.”