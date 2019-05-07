Uzmanlar uyarıyor: “Astım hastası çocukları spordan uzaklaştırmayın”

Dr. Ali Kutlu, 'Dünya Astım Günü'nde ailelere önemli bir uyarı yaparak, “Bırakın çocuklarınız spor yapsın. Spor astımlı çocukların solunum kaslarını güçlendirmede yardımcı olur” dedi.

Çoğu anne-baba astım hastası çocuklarının spor yapmasını ya da açık havada oyunlar oynamasını istemez, tedirgin olur. Ancak uzmanlar bunun tam tersini öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılmasının, solunum kaslarını güçlendirmelerine yardımcı olacağını söylüyor. Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Ali Kutlu da 'Dünya Astım Günü'nde hem ailelerin hem de astım hastalarının yüreklerine su serpti.

Prof. Dr. Ali Kutlu, “Astım en yaygın çocukluk çağı kronik hastalığı olup, neredeyse 10 çocuktan 1'i astımlıdır. Genellikle astım bebeklik ve çocukluk çağlarında başlar, ancak orta ve ileri yaşlarda da görülebilir. Ülkemizde, ilaçlarla kontrol altına almakta zorluk çektiğimiz ağır astım vakalarına batı ülkelerine göre daha az rastlanıyor. Özellikle hastalığı geç yaşta başlamış, kilolu, eşlik eden inatçı sinüzit yakınması ve-veya ilaç alerjisi olan hastalarda ağır astım daha sık gözleniyor” dedi.

“Genetik faktörler hastalıkta etkili“

Modern yaşam koşulları, küresel ısınma ve hava kirliliğindeki artışa bağlı olarak astım hastalığının da şiddetini arttığını ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Hastalarda hava yolları çeşitli tetikleyicilere maruz kaldığında öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi gibi yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bu tetikleyicilerden en önemlileri ev tozu akarları, küfler, polenler gibi alerjenler, iç ortam ve dış ortam kirleticileri, viral ve bakteriyel ajanlar olup hastaların neredeyse yarısında her hangi bir alerjik duyarlılık tespit edilemez. Astım genetik yönü olan bir hastalıktır. Özellikle anne, babasında astım olan, alerjik kaşıntılı deri hastalığı ve grip benzeri burun tıkanıklıkları, burun akıntısı yaşayan çocuklarda tekrarlayan hırıltılı öksürük büyük oranda astımı düşündürür. Solunum yoluyla kullanılan astım ilaçları hem çok etkili, hem de yan etkileri önemsenmeyecek kadar azdır. Halk arasında yan etkileri nedeni ile kullanım korkusu yaratan steroid ilaçlar astım hastalığının tedavisinde temel ilaçlardır ve solunum yoluyla alındığında yan etkileri sıklıkla önemsenmeyecek derece azdır” diye konuştu.

“Tamamen geçmiyor ama tedavisi var”

Prof. Dr. Ali Kutlu şu bilgileri verdi:

“Çoğu astımlı hasta ilaç tedavisiyle kontrol altına alınarak sorunsuz bir hayat yaşayabiliyor, özellikle hafif astımlı çocuklarda ergenlikle birlikte hastalık ortadan kalkabiliyor. Astımın seyri ve şiddeti, tedaviye yanıt, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tanı geciktikçe tekrarlayan bronşit atakları ve gereksiz ilaç kullanımları söz konusu olabilir. Tedavide hedef, hastaların mümkün oldukça şikayetlerinin olmaması, günlük kişisel ve mesleğinin gereği olan kısıtlanma olmadan yapabilmesi, hastalığa bağlı iş ve okul devamsızlığının olmamasıdır. Hastalığın seyrini değiştirebilecek, hastalığı tam olarak ortadan kaldırabilecek bir ilaç tedavisi yoktur. Bazı hastalarda alerji aşısı tedavileri kalıcı etkiye sahip olabiliyor. Bunun kararını mutlaka alerji uzmanları vermelidir.”