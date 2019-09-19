Uzmanlar uyarıyor: “Günde 4 saatten fazla TV izlemek alzaymır riskini arttırıyor"

Emre Çevik, son araştırmalara göre, çok televizyon izlemenin beyin hücre fonksiyonlarını zayıflattığının ortaya çıktığını, 4 saatten fazla televizyon izleyen insanlarda ise hareketsiz yaşam süresinin artışına paralel olarak bunama riskinin arttığı görüldüğünü söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Emre Çevik, hücre ölümüyle birlikte beynin yavaş yavaş küçüldüğü, düşünme, anlama ve kavrama yeteneklerinin azaldığı alzaymır hastalığının en önemli belirtilerinden birinin kişinin sosyal hayattan kendini hızla soyutlaması olduğuna dikkat çekti.

Sağlıklı beslenmeyen, şeker sorunu olan, az hareketli yaşam süren, alkol ve sigara sorunu olan kişilerin risk grubunda olduğu alzaymır hastalığı konusunda bilgiler veren Medical Park Ordu Hastanesi Emre Çevik, son yapılan araştırma sonuçlarına göre ‘aşırı televizyon' bağımlılarının da alzaymır tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Çok fazla televizyon izlemenin insanları pasifleştirerek sağlıklı düşünmesini engellediği gerçeğinin herkes tarafından bilindiğini aktaran Uzm. Dr. Emre Çevik, “Son araştırmalarda çok televizyon izlemenin beyin hücre fonksiyonlarını zayıflattığı belirtildi. 4 saatten fazla televizyon izleyen insanlarda ise hareketsiz yaşam süresinin artışına paralel olarak bunama riskinin arttığı görüldü. Bilişsel becerilerin ekran karşısında çok kalanlarda kötü etkilendiği ortaya çıktı” dedi.

“Hayatınızda hareket olsun”

Hareketsiz yaşam sürdüren ve çok televizyon izleyen insanların risk altında olduğunu söyleyen Emre Çevik, “Yapılan araştırmalarda hareketli bir yaşam süren insanların alzaymır riskini azaltabildiği gözlemlenmiştir. Özellikle egzersizin bunamayı önlediği ve riski önemli ölçüde azalttığı biliniyor. Alzaymır hastalığına yakalanmamak için ayrıca sağlıklı beslenme kurallarına da uymamız gerekmektedir. Taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Alkol kullanımını azaltmalı, yeterli derecede uyumaya özen göstermeliyiz. Her gün kitap okumayı, müzik dinlemeyi ihmal etmemeliyiz. Ama hepsinden önce hareketli olmayı, yeni şeyler öğrenmeyi, egzersizi günlük hayatınızın bir parçası haline getirmeyi, sosyal hayatın içinde olmayı unutmamaya dikkat etmeliyiz. Yani kısaca beyninizi her zaman aktif tutmaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.

Erken teşhis çok önemli

Alzaymırın tamamen iyileşme olanağı olmasa da kontrol edilebilir ve geciktirilebilir bir hastalık olduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, “Alzaymırda uygulanan tedaviler hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. Tedavide erken teşhis çok önemlidir. Yapılan araştırmalar alzaymır tedavisine geciktirmeden başlayan kişilerin, tedavisine aylar sonra başlanan kişilere göre daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor. Ne yazık ki tedavide kullanılan ilaçlar henüz tam iyileşmeyi sağlayamıyor. Ancak tedaviler, alzaymıra yakalanan hastaların daha net düşünebilmesine ve günlük işlevleri daha rahat yerine getirebilmesine yardımcı oluyor. Hastalık, ilaç tedavisi alan hastalarda almayanlara göre daha yavaş ilerliyor” şeklinde konuştu.