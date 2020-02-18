Uzmanlardan 'akromegali' uyarısı

Esra Karakaş, genellikle 40-50 yaşlarında nadir görülen ve büyüme hormonu salgılayan akromegali hastalığının tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Medical Park Ordu Hastanesi Esra Karakaş, akromegalinin büyüme hormonu salgılayan bir çeşit beyin tümörü hastalığı olduğunu söyledi. Karataş, bu hastalığın görüldüğü kişilerde seneler içinde ayakkabı numarasında artış, ellerde ve ayaklarda büyüme, yüzde kabalaşma ve şişlik, baş ağrısı, görme kaybı, kalp yetmezliği ve ölüme kadar varan ciddi sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Kanser riskini artırıyor

Nadir rastlanan bir hastalık olan akromegalinin beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Esra Karakaş, tedavi edilmediği takdirde iç organlarda da önemli bozukluklara yol açabileceği gibi kanser oluşma riskini de artıracağı uyarısında bulundu.

Erken teşhis ile tedavide başarı oranı yüksek

Uzm. Dr. Esra Karakaş, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda ise şu bilgilendirmede bulundu:

“Seneler içinde ayakkabı numarasında artış olması, ellerde sinir sıkışmasına bağlı uyuşmalar, ödem, aşırı terleme, yorgunluk, cinsel isteksizlik, eklem ağrıları, uyku apnesi hastalığın belirtileri arasındadır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliğine yol açabilmektedir. Basit kan testleri ile tanısı kolayca konulabilmektedir. Akromegali hastalarında bazı organlarda kanser görülme ihtimali riski artmıştır. Erken tanı konulduğu takdirde akromegali hastalığında tamamen tedavi şansı vardır. Ameliyatla düzelmeyen hastalarda ise ilaç ve iğne tedavisiyle hastalık belirtileri geriye döndürülebilir. Hastalığın belirtileri oldukça yavaş ortaya çıktığından tanı genellikle hastalık başladıktan seneler sonra konulur. Tanı ne kadar geç konulursa, hastalarda tedavide başarı oranı da o ölçüde düşmektedir. Bu nedenle toplumda akromegali ile ilgili farkındalığın artması oldukça önemlidir.”