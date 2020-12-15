Uzmanlardan tavsiyeler: Karantina diyetinizi bozmasın

Melisa Karataş, “Karantina dönemini sağlıklı geçirmek için mevsimine uygun sebze-meyvelerden günde 3 porsiyon tüketin. Özellikle de sabah kahvaltısında meyve tüketmek faydalı olacak” dedi.

Evde kaldığımız karantina döneminde sağlıklı beslenmeye özen gösterirken yapacağımız bazı yanlış tercihlerin kilo sorunu olarak geri döneceğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Her geçen gün bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak bağışıklığımızı güçlendirmek için her duyduğumuzu yapmanın da doğru olmadığının bilincinde olmalıyız. En çok yapılan hatalardan biri de ‘Ben evdeyken sağlıklı olduğunu bildiğim yiyeceklerden istediğimi yiyebilirim' düşüncesidir. Karantina, istediğimiz gibi yemek demek değildir. Unutmayın, ancak doğru seçimler yapılırsa bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Haftada iki kez balık tüketin

Karantina günleri için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Melisa Karataş şunları söyledi:

“Mevsimine uygun sebze-meyvelerden günde 3 porsiyon tüketin. Omega-3 yönünden zengin balık haftada 2 defa kesinlikle tüketilmelidir. Öğün atlamayın. Özellikle kahvaltı öğününde kalite protein olan yumurta mutlaka bulunsun. Gün içerisindeki bir öğününüze et, tavuk, balık (haftada 2 gün) veya etli sebze yemekleri ekleyin. Bal, propolis gibi arı ürünleri bağışıklığı güçlendirir, günde 1 tatlı kaşığıyla sınırlandırıp yemek faydalı olacaktır Günlük ortalama 2 buçuk, 3 litrenin altında olmayacak şekilde su tüketin. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin ana kaynaklarından olan kuruyemişleri günde bir avuç olacak şekilde sınırlandırarak mutlaka tüketin. Probiyotikler, güçlü bir bağışıklık sistemi uyarıcısıdır. Günlük beslenmenize doğal probiyotik kaynaklardan olan süt, yoğurt ekleyin.”

Evde yemek videoları izlemeyin

Evde yemek tarifi videoları izlenmesinin de kilo sorununa yol açabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Melisa Karataş, “Evde internetten yemek videoları izlemeyin. Biliyoruz ki, lezzetli görünen yemeklere veya bir yakınınızdan gelen ‘Bunu denedin mi çok güzel' cümlesine karşı durmak zor olabilir ama imkânsız değildir. İnsanlarda besinleri görmek de, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyindeki refleks tepkiyi uyandırabilir. Bu istemsiz refleksimize karşılık olarak ‘Gözden uzak olan gönülden de uzak olur' deyimine uygun hareket etmek gerekir. Yemek masasında yapılan serviste, yemeği en az görecek yere oturmak besinlere karşı koymamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ara öğünlere önem verin

Ana öğünlerde çok yemek istemeyenlerin ara öğünlere önem vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Karataş önerilerini şöyle devam etti:

“Ana öğünlerde fazla yemek yerine sık ara öğünler yapmanızı öneriyorum. Örnek bir ara öğün diyet listesinde 1 adet meyve ile 1 su bardağı süt veya yoğurt; 1 adet tam buğday ekmeği üzerine beyaz peynir, 7-8 adet küçük kıtır ekmek çubuğu ve 1 su bardağı ayran bulunabilir. Bu ara öğünler sizi uzun süre tok tutarak, karantinada ana öğünlerde yapılacak hataların önüne geçecektir. Ayrıca aşırıya kaçmamak kaydıyla Türk kahvesi, filtre kahve veya bitki çayları da tüketerek ederek evde olduğunuz saatlerde fazla yemek yememek için zaman kazanabilirsiniz.”