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Vaka artışında birinci sırada olan Ordu'da kumar oynayanlara 73 bin lira ceza

Ordu’nun Fatsa ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye toplamda 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye toplamda 73 bin 140 lira para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucu adreste kumar oynayan şahıslar olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen 23 şahsa toplamda 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.

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