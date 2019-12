Dr. Mehmet Fatih Karakaş, kalp krizi belirtilerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini dikkat çekti. Karakaş, göğüs ağrısı, kol, omuz, sırt ağrısı, terleme, fenalık hissinin yanı sıra bazen bir karın ağrısı veya nefes darlığının kalp krizine işaret edebileceği konusunda uyararak, "Vakit hayattır, erken müdahale hayat kurtarır" dedi.

“Her 40 saniyede bir kişi kalp krizi geçiriyor”

Türkiye'de her yıl 125 bin yeni kalp krizi vakasının bildirildiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Mehmet Fatih Karakaş, “Kalbimiz daha biz annemizin karnındayken çalışmaya başlar ve hayatımız boyunca durmadan dinlenmeden çalışır. Her bir dakika neredeyse vücudumuzdaki tüm kanı tüm organlarımıza pompalar. Tabii, bu yoğun çalışmada kendisinin de enerjiye ve pompaladığı kanla beslenmeye ihtiyacı vardır. Bir nedenle kalbin kendisinin beslenemediği zaman kalp krizi meydana gelir. Bunun da en sık nedeni kalbin kendisini besleyen damarların tıkanmasıdır. Ülkemizde her 40 saniyede bir kişi kalp krizi geçirmektedir. Yani 40 dakika süresince 60 kişi kalp krizi geçirmekte ve maalesef bunların önemli bir kısmı hastaneye bile yetişemeden kaybedilmektedir" şeklinde konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Doç. Dr. Mehmet Fatih Karakaş, kalp krizinde ilk saatlerin çok önemli olduğunu dile getirerek gecikilen her dakikanın hayati riski arttırdığını belirtti. Kalp krizi belirtilerini çok iyi tanımak gerektiğini söyleyen Dr. Karakaş, “Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı terleme, kola, omza, boyna yayılan ağrı, fenalık hissi, ölüm korkusu, bulantı, karın ağrısı kalp krizi belirtileri olabilir. Ağrı sadece kola değil sağ kola, sırta her iki kola bile yayılabilir. Sadece karın ağrısı olabilir. Hatta yaşı ileri hastalarda, şeker hastalarında belirtiler çok hafif bile olabilir. Normalden farklı bir rahatsızlık hissini dikkate almalıyız. ‘Çok yedim, soda içeyim geçer, bir ağrı kesici alayım, bir uyuyayım, sabah olsun doktora giderim' dememek lazım. Şüphe varsa mutlaka tıbbi yardıma başvurmak gerekir. Unutmayalım vakit hayattır. Erken müdahale hayat kurtarır. Kalp krizi geçirdikten sonra tekrar kalp krizi geçirme riskimiz mevcuttur o yüzden doktorların tavsiyelerine uyalım ilaçlarımızı doktorlarımızın önerisi olmadan kesmeyelim. Kalbimizi önemseyelim" diye konuştu.