Vali fındık budaması yaptı

Türkiye'nin en fazla fındık üretilen ili Ordu'da, fındık bahçelerinde mevsimlik budama dönemi başladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, budama çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla fındık bahçelerini ziyaret etti. Vali Sonel, Valilik desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odaları iş birliğinde il genelinde 670 mahallede 2 bin 10 adet örnek fındık bahçesi oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' kapsamında yapılmakta olan örnek bahçe çalışmalarını yerinde inceledi.

Beraberinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında, Doğan Mahallesindeki Ahmet Ak isimli çiftçinin bahçesinde yapılmakta olan örnek budama çalışmalarını inceleyen Vali Tuncay Sonel, uygulamayı yapan ziraat mühendislerinden bilgi aldı.

Fındık budama timinde görev yapan ziraat mühendislerinden bilgi aldıktan sonra bıçkıyı eline alan Vali Tuncay Sonel, fındık filizi temizledi. Motorlu testere ile fındık dalı keserek, örnek budama çalışmalarında bulundu.

Ordu ili genelinde 35 budama timi tarafından yürütülen örnek bahçe oluşturma çalışmalarının üreticiler adına çok faydalı sonuçlar ortaya çıkardığını belirten Vali Tuncay Sonel, Ordu denildiği zaman ilk akla gelen ürünlerden başında fındık geldiğine dikkat çekti. Dünyada üretilen dört fındığın birisinin Ordu'da yetiştiğini vurgulayan Vali Sonel, “Yöre insanımız, çiftçilerimiz için fındık çok çok önemli. Valiliğimizin desteği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Odalarının işbirliğiyle yürütülen ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' kapsamında 35 tim kurulmuş vaziyette. Bu timler içerisinde hakikaten çok çalışkan ziraat mühendislerimiz var. 20 bin dekar fındık bahçesinin temizliği, bakımı, budaması yapılıyor. Şu an dekar başına ortalama 100 kilogram fındık alındığı, bu örnek budama ve gübreleme sonucunda dekar başına 300 kilogram ürün alınabileceği ifade ediliyor. Bu yöremiz için çok önemli. Bu yöntemlerle çiftçilerimiz daha fazla ürün alacaklar ve gelirleri artacak” dedi.