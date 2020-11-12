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Vali göçmenlerle bir arada

Ordu Valisi Sonel, Tuncay Sonel, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsü kapsamında Ordu’da bulunan yabancı uyruklu vatandaşların kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Ordu Valisi Sonel, Tuncay Sonel, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsü kapsamında Ordu'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşların kanaat önderleri ile bir araya geldi.


Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir de katıldı.


Ordu'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşların kanaat önderleriyle buluşma programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma statüsü kapsamında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların, Orduluların misafiri olduğunu söyledi.


Ordu'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlardan genel olarak memnun olduklarını dile getiren Vali Sonel, Suriye veya diğer ülkelerden Ordu'da ikamet eden yabancı uyruklu ailelerin yanına gelerek, huzuru bozacak davranışlarda bulunabilecek kişilere karşı dikkatli ve hassas olmalarını istedi.


Ordu'nun bir huzur şehri olduğunu belirten Vali Sonel, ilde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin dilencilik olaylarına karşı da hassas olmalarını ve huzuru bozacak bir durumla karşılaşılması halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

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