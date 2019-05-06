Vali, gönülleri fethediyor

Ramazan ayı boyunca Altınordu'da ikamet eden şehit, gazi, engelli, dul, yetim ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri ziyaret edecek olan Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte ilk ziyaret programına Bucak Mahallesi'nden başladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları ile geçimini sağlayan Toksan, Tokat, Kahraman, Yüksel, Erkaya, Çaylak, Ölmez, Çelik, Tursun ve Teyin ailelerinin misafiri olan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, bir süre sohbet ederek, ailelerin yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dinledi.

İlk ziyaretini yalnız başına hayatını devam ettirmeye çalışan 59 yaşındaki İsmet Toksan'a yapan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, eşini 2007 yılında kaybeden İsmet Toksan'a başsağlığı dileğinde bulunarak, bir süre sohbet etti. Ardından, Reyhan-Turan Tokat ailesini evinde ziyaret ederek, 3 çocuğuyla birlikte yaşayan aileye bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Vakıf yardımları ile geçimini sağlayan ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Birsen Kahraman, Arzu Yüksel, Nazan Ölmez ile engelli aylığı ile geçimini sağlayan ve kanser hastalığı ile mücadele eden Hamide - Hüseyin Erkaya çiftini de evlerinde ziyaret ederek hatrını soran Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, “Her zaman sizlerin yanındayız” mesajını verdi.

Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyleyen aileler, “Allah devletimizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizlere duacıyız, ömrünüz uzun olsun” diyerek, Vali Seddar Yavuz'a ve eşi Selda Yavuz'a teşekkür ederek dualarını eksik etmediler.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, bugünkü Ramazan ziyaret programlarında 90 yaşındaki Fatma - Mehmet Çaylak'ı da evlerinde ziyaret ederek, hatırlarını ve bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz bugünkü ziyaret programları kapsamında 1 Şubat 1992 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan P. Er Birol Çelik'in annesi Emine Çelik'i de ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Şehit annesi Emine Çelik, “Sayın Valimiz ve eşi Selda Yavuz hanımefendi bizleri yalnız bırakmayarak, Ramazan ayında evimize kadar gelerek ziyarette bulundular. Unutulmadığımızı bize hissettiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Yavuz, son ziyaretini ise vakıf yardımları ile geçimini sağlayan Tursun ailesi ile engelli Teyin ailesine gerçekleştirdi. Ailenin sıkıntılarını dinleyen Vali Yavuz, istek ve talepleri not alarak çözüme kavuşturulması noktasında gereken talimatları verdi.

Ramazan ayı boyunca şehit, gazi ve dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret edeceğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Gönülden Gönüle' projemiz kapsamında toplumun dezavantajlı grupları dediğimiz yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizi eşim Selda Hanım'la birlikte ziyaret edeceğiz. Bugün ziyaretimize Bucak Mahallesi'nden başladık. Bu şehirde ulaşamadığımız kimse kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Bucak Mahallesi'ndeki ziyaretleri sırasında da hem vatandaşlarla sohbet ettiler hem de çocuklara oyuncaklar dağıtarak onları sevindirdiler.