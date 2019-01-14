Vali-halk el ele

Ordu'da yaklaşık iki yıldır görev yapan Ordu valisi Seddar Yavuz, bu süre içerisinde devlet-millet buluşması kapsamında 5 bini aşkın kişiyi birebir dinleyerek rekor kırdı.

Ordu'da görev yaptığı yaklaşık 20 aylık görev süresi içerisinde özellikle vatandaşın kolay ulaşabileceği bir valilik sözü veren Seddar Yavuz, bu süre içerisinde 19 halk günü, 6 mahalle buluşması gerçekleştirdi. Bu buluşmalarda birebir dinlediği insan sayısı bin 855 olan Vali Seddar Yavuz, valilik makamında yine 3 bin 340 kişiyle birebir görüştü. Sosyal medyaya da büyük önem veren Vali Yavuz, son dört ayda sosyal medya kanalıyla kendisine ulaşan 496 kişinin sorununu çözdü.

Vali konağını da halka açan Vali yavuz, bugüne kadar vali konağında bin 439 vatandaşı konuk etti. Vali konağını halka açmanın büyük bir reform olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Bunu açıkça söyleyeyim. Vali konağa ancak bu şehrin 15-20 tane ekâbirinden başkası zor girerdi. Bunu öğünmek için falan söylemiyorum ama bunu yapmamız gerektiği için söylüyorum. Ama biz valilik ve kaymakamlık formatını bu ülkede değiştirmeliyiz. Bu formatı değiştiremezsek ancak bayramlarda el sallayan konumda oluruz. Bu da bizim istediğimiz bir valilik biçimi, kaymakamlık biçimi değildir. Bu 1439 kişinin ağırlıklısı, şehit annesi, eşidir, kardeşidir, gazi eşleridir. Aşağı yukarı bunun 300 tanesi engelli ailesidir. 300 tanesi vakıftan yardım alan ailedir. Dolayısıyla en sonda şu an itibariyle tahmin ediyorum 170 civarında mahalle muhtarı eşi oldu. Diğer elbette öğretmenler diğer gruplar bunun içerisindedir. Sadece benim ve eşimin bizatihi evine giderek ziyaret ettiğimiz aile sayısı 513'tür. Bu şehirde benim ve eşimin bizatihi kapsını çaldığı aile sayısı 513'tür. Kaymakamlarımızla beraber yürüttüğümüz gönülden gönüle projesi kapsamında, kaymakamlarımızın bizatihi evine giderek ziyaret ettiği aile sayısı 4 bin 16'dır. Dolayısıyla benim eşimle birlikte ziyaret edilen aile sayısı yaklaşık 5 bine yakındır” dedi.