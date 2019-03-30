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Vali halkı dinledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonu boş durmayarak vatandaşların sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek için ‘halk günü’ toplantısı yaptı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hafta sonu boş durmayarak vatandaşların sorun, sıkıntı, şikâyet, ihtiyaç ve taleplerini dinlemek için ‘halk günü' toplantısı yaptı.


Periyodik olarak düzenlenen ‘halk günü' toplantısından birisini daha gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılan 45 vatandaşın tek tek sorun, şikâyet ve taleplerini dinledi.


Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları tek tek not alan Vali Yavuz, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi.

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