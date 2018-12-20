Vali halkla kucaklaştı

Vali Seddar Yavuz, uyguladığı “Gönülden Gönüle” projesiyle, şehit ve gazi ailesi, engelli ailesi, hasta ve yaşlılar, devletin koruması altındaki gençler ve çocuklar ile ekonomik yoksun içinde bulunan ailelere evlerinde ziyaret etmek suretiyle hem toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan insanların gönlünü alıyor hem de ihtiyaç ve sorunları yerinde görüp, çözüm üretiyor.

“Gönülden Gönüle” projesi hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, “Toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan şehit ve gazi aileleri, engelliler, hasta ve yaşlılar, kimsesizler, devletin koruması altındaki yaşlı, genç ve çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın gönüllerini almak, devletimizin sıcak ve şefkatli yüzünü bu insanlarımıza yansıtmak amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Gönülden Gönüle' projesi kapsamında bugüne kadar eşim Selda Yavuz ile birlikte 498 aileyi evinde bizzat ziyaret ettik. Ayrıca, ilçe kaymakamlarımız da bu projeye dahil edilmiş olup, 3 bin 855 aile de kaymakamlarımız tarafından evlerinde ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızın hal ve hatırlarını sorarak gönüllerini aldık hem de başta sağlık durumları hakkında bilgi aldık hem de ihtiyaç ve sorunlarını yerinde görme imkanımız oldu. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan ve devletin sevgisine muhtaç bu insanlarımızın, hayırsever kişi ve kuruluşların da desteğiyle ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını giderdik. Sağlık sorunlarıyla ilgilendik. Evlerinin ihtiyaçlarını karşıladık. Velhasıl sosyal devlet olmanın gereklerini tam manasıyla yerine getirmiş olduk. 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında bugüne kadar toplamda 4 bin 353 toplumun dezavantajlı kesimini oluşturan aile, evlerinde ziyaret edilmiştir” dedi.

Halkla ilişkilere özel bir önem verdiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, yaptığı uygulamalar ve yürüttüğü projelerle valilik makamının ve Vali Konağı'nın kapılarını toplumun her kesimine açtığını kaydetti.

Sorununu, sıkıntısını, şikayetini ve talebini iletmek üzere kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşları makamında kabul etmek, ‘Halk Günü' düzenlemek veya ‘Mahalle Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirmek suretiyle halkı dinlediğini belirten Vali Seddar Yavuz, “Şeyh Edebali'nin söylediği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü özümseyen, ‘Devlet, millet için vardır' düsturu içinde hareket eden bir yönetici olarak, halkla iç içe olmaya hep özen göstermişimdir. Bu sebeple, makamımın, konutumun kapılarını milletimize hep açık olmuştur. Bize ulaşamayan, derdini anlatamayan kimse olmasın istiyoruz. Bu düşünce içerisinde yapmış olduğumuz uygulama ve projelerle vatandaşlarımızla sık sık bir arada olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye çaba gösteriyoruz. Bu amaçla da düzenlemiş olduğum 17 ‘Halk Günü', 7 ‘Mahalle Buluşması' etkinliğinde bin 657 makamımda kabul etmek suretiyle 2 bin 981, toplamda ise 4 bin 638 vatandaşımızın derdini bire bir dinleme imkanımız oldu. Bunun yanında, şahsımın ve Valiliğimizin sosyal medya hesapları vasıtasıyla bizlere ulaşmaya çalışan, derdini anlatmaya çalışan 480 vatandaşımızı ya makamda kabul etmek ya evinde veya hastanede ziyaret etmek ya da talebini ilgili kurumlara iletmek suretiyle isteklerini yerine getirmeye çalıştık” diye konuştu.

Vali Konağı'nın kapısını da toplumun her kesimine açtıklarını ifade eden Vali Seddar Yavuz, “Uyguladığımız ‘Vali Konağı, Milletin Konağı' projesiyle, valilik konutunu başta dezavantajlı kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine açtık. Hayatında hiç Vali Konağı'nı görmeyen kesimler, Vali Konağı'nda misafir edildi. Dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını dile getirme fırsatı buldular. Eşim Selda Yavuz Hanımefendi, başta şehit ve gazi aileleri, engelliler, devletimizin koruması altındaki yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, ekonomik yoksunluk içinde olan aileleri, STK temsilcilerini, iş adamlarımızın eşlerini, muhtar eşlerini Vali Konağı'nda ağırlamaktadır. Devletimize ait olan bu yerler, aynı zamanda milletimizindir. Onun için de buralarda ağırlanmak, misafir edilmek, toplumun tüm kesimlerinin hakkıdır. ‘Vali Konağı, Milletin Konağı' projesi kapsamında bugüne kadar bin 79 vatandaşımız Vali Konağı'nda misafir edilmiştir. Edilmeye de devam edilecektir” şeklinde konuştu.

Şehit ve yetim çocuklarının gerçekleştirmek istedikleri hayallerini yerine getirmek amacıyla “Hayallerime Ortak Ol” projesini uyguladığını söyleyen Vali Seddar Yavuz, “Şehit çocuklarımızın ya da yetim çocuklarımızın, babaları yaşamış olsaydı babalarıyla birlikte yapmak istediklerini veya gerçekleştirmek istedikleri hayallerini yerine getirebilmek ve onları mutlu edebilmek amacıyla ‘Hayallerime Ortak Ol' adını verdiğimiz bir proje uyguladık. Bu proje çerçevesinde ilimiz genelindeki tüm şehit çocuklarına ve yetim çocuklara birer mektup göndererek, gerçekleştirmek istedikleri hayallerini bize bildirmelerini istedik. 49 çocuğumuz, gönderdiğimiz mektubumuza cevap vermek suretiyle yapmak istediklerini, hayallerini ya da ihtiyaçlarını bize bildirdi. Çok farklı hayal, istek ve ihtiyacın belirtildiği cevabi mektupların hepsini büyük bir titizlikle okudum. Ve mektuplarda belirtilen istek ve ihtiyaçların hemen hemen hepsini yerine getirdik. Onların yüzündeki tebessümün sebebi olmak, bizleri ayrıca mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Seddar Yavuz, Ordu'da göreve başladığı günden buyana 67 ilçe ve mahalle ziyareti yaparak, buralarda yaşayan vatandaşlarla, STK temsilcileriyle, muhtarlarla ve kamu görevlileriyle bir araya gelerek, yörenin sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştı.