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Vali ilçeye traktörle girdi

Ordu Vali Tuncay Sonel, ilçe ziyaretlerinde ilginç ve vatandaşların gönlüne yer eden özellikleri ile dikkat çekiyor.


Vali Sonel, İkizce ve Çaybaşı ilçelerine giderek, çeşitli ziyaret, inceleme ve temaslarda bulundu. İkizce ilçesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnafların hal ve hatırını sorarak, kendileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu. Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Sokakta karşılaştığı bir seyyar simitçi esnafının tüm simitlerini satın alan Vali Tuncay Sonel, sokaktaki vatandaşlara aldığı simitleri ikram ederek, vatandaşlarla da ayak üstü sohbette bulundu.


Çaybaşı ilçesindeki esnafları da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnafların hal ve hatırını sorarak, kendileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu. Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunan ve Adanalı olan Vali Tuncay Sonel, bir esnafın traktörünü de kullanarak nostalji yaptı.

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