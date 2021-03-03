Vali köfte ekmek dağıttı

Kumru ilçesini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, bir süre önce Kumru Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Hüseyin Aydın'a yeni görev yerinin hayırlı olması ve başarı dileğinde bulundu.

İlçenin genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları ile ilçede yürütülen pandemi çalışmaları ve vaka durumları hakkında Kaymakam Hüseyin Aydın'dan bilgi alan Vali Sonel, Hükümet Konağı içerisinde yer alan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı da gezerek, buralarda görev yapan kurum amirleri ve personellerle tanıştı. Hal ve hatırlarını sorarak, başarı dileğinde bulundu.

Vali olmak isteyen öğrencinin eğitim masraflarını üstlendi

Vali Tuncay Sonel'in Kaymakamlık ziyareti esnasında İlçe Kaymakamı Hüseyin Aydın'ın ilçe merkezinde yaşayan iki yetim kardeşin Vali Tuncay Sonel ile tanışmak istediğini söyleyince çocukların isteğini hemen yerine getiren Vali Tuncay Sonel, 5. sınıf öğrencisi Yazgı Elif, 9. sınıf öğrencisi olan Meriç ve anneleri Makbule Şahin ile Kaymakamlık Makamında bir araya geldi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, 5. sınıf öğrencisi Yazgı Elif'in Vali olmak istediğini öğrenince, üniversiteyi bitirene kadar eğitim masraflarını üstlendiğini söyledi. Vali olması için de elinden geleni yapacağını ifade etti. Yazgı Elif'in ağabeyi Meriç'in de Özel Harekat Polisi olmak istediğini öğrenen Vali Tuncay Sonel, sınavlarda başarılı olması halinde ona da yardımcı olacağını kaydetti.

Aldığını vatandaşa dağıttı

Adliye, Belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Halk Eğitim Merkezi incelemelerinin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Vali Tuncay Sonel, esnafların hal ve hatırını sorarak, kendileriyle kısa süreli sohbetlerde bulundu. Esnaflara, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Bazı esnaflardan yöresel gıda ürünleri satın alan Vali Sonel, aldığı gıda ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdi.

Esnaf ziyareti sırasında sokakta seyyar araçta köfte pişirerek satan esnaflardan aldığı ekmek arası köftelerden satın alan Vali Tuncay Sonel, sokaktaki vatandaşlara aldığı ekmek arası köftelerden ikram ederek, vatandaşlarla da ayak üstü sohbette bulundu. Hal ve hatırlarını sordu.