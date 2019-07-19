Vali kriz masasını topladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, il genelinde devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, kaya düşmesi afetine karşı yapılan çalışmaları değerlendirmek, alınan tedbirleri koordine etmek ve daha etkin müdahalelerde bulunmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni topladı.

Meteorolojik ihbarın alınması üzerine Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP-Ordu) devreye sokulduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde bir durum değerlendirmesinde bulundu.

İlin bazı bölgeleri açısından taşkın ve heyelan riski oluşturacağı değerlendirilen kuvvetli yağış uyarısının alınmasıyla birlikte tüm kurumların teyakkuz haline getirildiğini ifade eden Vali Yavuz, “Meteorolojik verilere göre ilimizde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmurun, bu akşam saat 17.00 sıralarına kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Bugün itibarıyla, ilimizin bazı bölgelerinde sel, su baskınları ve toprağın doyuma ulaşmasıyla birlikte de heyelanların meydana gelebileceğini değerlendiriyoruz. O nedenle, TAMP-Ordu Planı kapsamında bütün çalışma gruplarına uyarılarda bulunduk. İlave tedbirler aldık. Arama-kurtarma ekiplerimizi hazır kıta bekletiyoruz. Samsun'dan gelen 5 kişilik arama-kurtarma ekibini de Fatsa ilçemizde hazır tutuyoruz. Diğer taraftan oluşturduğumuz whatsapp haberleşme ağı ile sahadan anlık bilgileri alıyoruz. Ancak, sahada çalışan ekiplerimiz, yaptıkları müdahaleleri anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimize bildirmeleri gerekmektedir. Buraya ulaşan bilgiler derlenip, bir rapor halinde üst makamlara arz edilmektedir” dedi.

Bugün itibariyle Ünye, İkizce, Fatsa'nın Ilıca havzasında ve Perşembe ilçelerinde çok ciddi bir yağış beklendiğini söyleyen Vali Yavuz, ”Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, bugün gün içerisinde Ünye, İkizce, Fatsa'nın Ilıca bölgesinde ve Perşembe ilçemizde yoğun yağmur yağışının olması bekleniyor. Buralara dikkat etmeliyiz. Ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bu bölgelere yönlendirerek, tedbirlerimizi artırmalıyız” diye konuştu.

Toplantıda, kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini de dinleyen Vali Seddar Yavuz, herkesten sistematik bir çalışma beklediğini, acil müdahalelerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kurumların bilgi toplama konusunda daha hassas davranmalarını, bilgi toplama ve anlık paylaşımda bulunmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.