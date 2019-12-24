Vali Seddar Yavuz'dan 'fırtına' uyarısı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Ordulu kardeşlerim, ilimizde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına bugün de gece saatlerine kadar etkili olacağından herkesin başta yangın, çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” şeklinde uyarıda bulundu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, gün içerisinde rüzgarın saatte maksimum 38 kilometre hıza kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.