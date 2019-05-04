Vali sergi açtı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen “Özgün Baskı Koleksiyonu Sergisi”nin açılış programına katıldı.

Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi'nin ‘Grafik Atölyesi Projesi' kapsamında, ulusal ve uluslararası sanatçıların eserleriyle oluşturulan “Özgün Baskı Koleksiyonu Sergisi”nin açılış programında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisemiz çok güzel bir etkinlik düzenledi. Bu serginin açılmasında emeği geçen öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, sergiye eserleriyle bağışta bulunarak, okulumuza katkı sunan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Devletin en önemli görevlerinden birisi de sanatın ve sanatçının yanında olmasıdır. Arkadaşlarımız bize gelip, projeden bahsettiklerinde doğrusu çok heyecanlandık. Valilik olarak bu projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Bugün de çok vaktim olmamasına rağmen sizlerin sevincini paylaşmak üzere aranızdayım. Bir kez daha emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Vali Seddar Yavuz, konuşmanın ardından kurdele keserek, serginin açılışını yaptı. “Özgün Baskı Koleksiyonu Sergisi”ni gezen Vali Yavuz, sergide yer alan eserleri inceleyerek, bilgi aldı.