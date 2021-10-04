Vali Sonel: “Aşılama çalışmalarında Türkiye'de 3'üncü sıradayız”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, koron vürüse karşı aşılamada Ordu'nun 3'üncü sıraya kadar yükseldiğini söyledi.

Her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Altınbaş tarafından sunum yapıldı. Dr. Ali Altınbaş sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları ve farklı konuları kapsayan, Ordu'nun korona virüs tablosuna ilişkin bilgilendirmede bulunarak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

Toplantıda konuşan Vali Tuncay Sonel, aşılama çalışmalarında Ordu'nun Türkiye'de üçüncü sıraya yükseldiğini belirterek, “Ordu ili olarak, yapmış olduğumuz farkındalık çalışmalarıyla aşılama oranlarında iyi durumdayız. Bu hafta başı itibariyle Türkiye genelinde üçüncü sıraya kadar yükseldik. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Okullarımız açıldı çok daha dikkatli olmalıyız. Her pazartesi günü o haftaki mesaimize bir okulumuzu ziyaret ederek başlıyoruz. Bu ziyaretlerimizde, çocuklarımızın okullarını çok özlediğine şahit oluyoruz. Çocuklarımız okullarından, öğretmenlerinden ayrı kalmak istemiyorlar. Onun için tedbiri elden bırakmayacağız. Bizler de bu konuda yoğun çaba sarf ediyoruz. Asla rehavete kapılmayacağız. Aşılarımızı mutlaka yaptıracağız. Yaklaşmakta olan kış mevsimi ve havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda bir araya gelmeler olmamalı. Bireysel tedbirlerimizi mutlaka almalıyız” dedi.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukların, engeli olan vatandaşların, şehit ve gazi ailelerinin evlerinde ziyaret edilmesi, hal ve hatırlarının sorulması hususunda da ilçe kaymakamlarına talimat verdi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları ve kurum müdürleri, Kovid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.