Vali Sonel: “Hedefimiz büyük Ordu”

Fatsa Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Vali Sonel'e gençler tarafından çiçek takdim edildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel Kaymakamlık, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Fatsa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Vali Sonel, belediye önünde Başkan İbrahim Etem Kibar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar belediye girişinde Vali Sonel'e bir buket takdim etti. Ordu valisi Tuncay Sonel belediye ziyaretinde başkanlık makamında ilk olarak şeref defterini imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasından sonra Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı konuşmada, “Fatsa ilçemiz Ordu'nun istihdama en büyük katkı sağlayan organize sanayilerinden birine sahip. Bunun yanında turizm ve sanayi şehri olmaya aday bir ilçemiz. Fatsa ilçemiz Yalıköy, Bolaman, Gaga Gölü, Ilıca Kaplıcası, Çerkezler Tepesi ve Cıngırt Mağaralarıyla Ordu ilimizin turizm zincirlerinin en önemli halkalarına oluşturabilecek konuma sahip, aynı zamanda hinterlandında bulunan 6 tane ilçemizle birlikte Ordu nüfusunun yüzde 50'sine hakim bir konumdayız. İnşallah sizlerin öncülüğünde çok güzel hizmetleri elbirliğiyle hayata geçireceğiz” dedi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a, “Misafirperverliğinizden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz, Ordumuzun 19 ilçesi var ve Fatsa'da bunların içerisinde en önemli ilçelerimizden bir tanesi. Fatsa hem Ordumuzun hem ülkemizin en güzel coğrafyalarından bir tanesi. İnşallah burada Ordumuzun değerleri ile milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Ordumuzun siyasileri, iş insanlarıyla bürokrasideki çok kıymetlileriyle beraber şu ana kadar yapılanın üzerine bir şeyler ekleyerek daha yükseklere çıkartacağız. Yeni ifademizle gönlümüz bir hedefimiz büyük Ordu diyoruz. Ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Gördüğümüz göremediğimiz tüm Fatsalı gönül dostlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Fatsa Belediyesi ziyaretinden sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, Deniz Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, Gaga Gölü, Organize Sanayi Bölgesi, Ilıca Sarmaşık Kaplıcası, Ziraat Odası Uygulama Bahçesi ve Bolaman Haznedaroğlu Konağı'na da ziyaretlerde bulundu.