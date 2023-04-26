Vali Sonel: “Mart ayı sonu itibarıyla ilimizdeki 285 kamu yatırım projesinin bedeli 27 milyar 634 milyon TL”

Yeni Valilik Binası Konferans Salonunda 2023 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren STK temsilcileri hazır bulundu.

Vali Tuncay Sonel toplantıda yaptığı konuşmada 2023 yılı mart ayı sonu itibarıyla ildeki kamu yatırım proje sayısının 285 olduğunu, bu yatırımların toplam proje bedelinin yaklaşık 27 milyar 634 milyon TL olduğunu söyledi. Vali Sonel, “Yatırımlar konusunda ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Ordu'ya da destek veren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Ordu Büyükşehir Belediyemize, Ordu Üniversitemize, 19 ilçemizin kaymakam ve belediye başkanları ile Ordu ailemize çok teşekkür ediyorum. Bölge müdürlerimize şehrimize olan katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli bir ekip var. Hem bölge müdürlerimiz, hem de il müdürlerimiz açısından şanslıyız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu kardeşliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bize Ordu'da bu güzel işleri sunan işçisinden, mühendisine kadar tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler de aldılar ve taleplerini ilettiler.