Vali Sonel: “Ordu'ya 24 ayda 51 okul kazandırıldı, 46 okul güçlendirildi”

Vali Tuncay Sonel, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Fatsa ilçesinde yaptırılacak olan 12 derslikli özel eğitim uygulama okulunun temel atma törenine katıldı. Birinci ve ikinci kademe özel eğitim uygulama okulunu bitiren özel eğitim öğrencileri, üçüncü kademedeki eğitimlerini tamamlamaları için orta ve ağır düzeyde lise seviyesinde hizmet verecek olan 12 derslikli özel eğitim uygulama okulunda eğitim görecek.

Okulun temel atma töreninde konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, eğitim kurumunun yapımını üstlenen Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na teşekkür ederek, yapılacak olan okulun hayırlı olmasını diledi. Ordu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayeleriyle eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve birçok alanda güzel yatırımlar aldığını belirten Vali Sonel, depreme dayanıksız 66 okulun yıkıldığını kaydetti. Sonel, 24 ayda devlet-vatandaş işbirliği ile 718 derslikten oluşan 51 okulun kente kazandırıldığını, 46 okulun güçlendirildiğini, 2 pansiyon ve 2 okul spor salonu ile 195 okul kütüphanesi, 100 tasarım ve beceri atölyeleri gibi birçok yatırımın yapıldığını hatırlattı ve okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu da birer konuşma yaparak, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Vali Tuncay Sonel öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde ilçedeki okullarda yaşanan fiziki sorunların son bulma noktasına geldiğini söyledi.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş da söz alarak, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Program, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından yapılan duanı ardından Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyelerinin butona basarak, 12 derslikli özel eğitim uygulama okulunun temeline beton dökümünü gerçekleştirmesiyle sona erdi.

12 derslikli özel eğitim uygulama okulunun betonarme, inşaat, çatı, pencere, dış cephe mantolama, ve dış cephe, boyama gibi yapım işinin yüzde 55'lik kısmı Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından karşılanırken, yüzde 45'lik kısmı ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacak.