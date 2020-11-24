Vali Sonel'den öğretmenlere doğum günü sürprizi

Ordu ili genelinde tespit edilen 24 Kasım doğumlu 21 öğretmeni telefonla arayıp, doğum günlerini kutladı.

Pandemi dolayısıyla öğretmenleri evlerinde ziyaret edemeyen Vali Tuncay Sonel, doğum günü olan öğretmenlere pasta ve çiçek göndererek, doğum günü sürprizinde bulundu.

Vali Tuncay Sonel'in telefonla kendilerini arayıp doğum günlerini kutlamasının ardından evlerine doğum günü pastası ve çiçeği gönderdiğini gören öğretmenler duygulu anlar yaşadılar.

Vali Tuncay Sonel'in pastalı, çiçekli doğum günü sürprizi karşısında hem şaşıran hem de çok mutlu olan öğretmenler, “Öğretmenlik mesleğimizde ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştık. Sayın Valimizin öğretmenlere değer verdiğini duymuştuk. Bizleri telefonla arayarak, doğum günümüzü kutlamıştı. Ancak, böylesine bir jesti beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Sayın Valimizden Allah razı olsun” diyerek, duygularını dile getirdiler.

Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım doğumlu öğretmenleri unutmayan Vali Tuncay Sonel de, “Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz, bizim için çok kıymetlidir. Bizlerin üzerinde unutulmaz emekleri ve fedakarlıkları vardır. Onlar bizim baş tacımızdır. Öğretmenlerimize ne yapsak azdır. 24 Kasım doğumlu öğretmenlerimize küçük bir jest yapıp, onları böyle anlamlı bir günde mutlu etmek istedik. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.